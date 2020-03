Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, sempre più uniti in quarantena: la foto non lascia dubbi

17 marzo 2020 a

Libri, tanta musica e lo sport. La quarantena di Loredana Lecciso, a Cellino insieme ad Al Bano Carrisi, si tinge di un tocco casalingo davvero speciale. La showgirl, che ha avuto una lunga relazione con il cantante dalla quale sono nati due figli, apre il cassetto dei ricordi. “In un momento difficile come questo per l’Italia”, svela a Libero, “voglio ringraziare tutti i medici. So bene cosa significa indossare il camice perché mio padre era un dottore. Ma ha fatto anche il professore a scuola”. La Lecciso, che raccomanda tutti di seguire alla lettera i consigli degli esperti senza colpi di testa, parla di papà Fulvio. Un uomo elegantissimo, in forma fisica perfetta. Affascinante. “Papà era professore di Lettere, lo ricordo con il registro in mano quando ero bambina, ma di nascosto da tutti si era iscritto a Medicina. Faceva tantissimi sacrifici”, dice Loredana. “Poi ad un certo punto disse: Devo laurearmi. Diventò medico. Specializzazione in Pediatria e lasciò la scuola, ma per noi figli resto il papà-professore”, continua Loredana avvolgendo il nastro dei ricordi. Intanto a Cellino, dove è da tempo la regina, è sempre più vicina a Carrisi. Proprio ieri un altro selfie insieme che riaccende un gossip mai sepolto. Anzi. Ora più rovente che mai. Perché in tempo di quarantena sembra che i due “ex” siano ancora più vicini, insieme ai loro figli Jasmine e Bido.

