Fabrizio Corona compie 46 anni avvinghiato a Nina Moric: la foto clamorosa, è ufficiale?

29 marzo 2020 a

a

a

Quarntasei anni. Fabrizio Corona festeggia nella sua casa di Milano. Con lui ci sono Nina Moric e il loro figlio Carlos. Fabrizio e Nina ballano avvinghiati. Sono felici. Proprio come all’inizio della loro storia d’amore, finita sotto i riflettori sin da subito: due personaggi da copertina. Belli, anzi bellissimi. Una vera chicca per chi ama il gossip. Ma questa è un’altra storia: Corona adesso è felice con un ritrovato equilibrio familiare. Che tutti gli hanno sempre augurato. Insomma: l’amore vince e convince. In ogni epoca, in ogni momento. Per Corona, in tempi di Covid-19, la quarantena come tutti gli italiani viene impiegata per progettare il futuro, leggere libri e giornali, ma anche musica e tv. Ovviamente senza rinunciare allo sport.

Silvia Provvedi: "Il passato lo ho accantonato. Ma..." Dalla Toffanin, le parole a sorpresa su Fabrizio Corona

Allo scoccare della mezzanotte - candeline e torta - Fabrizio festeggia. Abbraccia suo figlio Carlos e Nina Moric, una delle modelle più famose al mondo. Sui social, dove Corona è gettonatissimo, vengono pubblicate a notte fonda alcune Stories. Quella foto del lento ballato assieme fa sognare i fan. Un ritorno di fiamma? Se ne parla da tanto tempo, senza conferme o smentite. E’ la dura legge del gossip. Già alcuni anni fa Corona e la Moric, al largo di Gallipoli, vennero sorpresi dai paparazzi in barca. Una vacanza che li fece riunire nel segno dell’amore e della famiglia. Adesso sono di nuovo insieme Vicini più che mai. Ad un passo da loro c’è Carlos, che sta diventando giorno dopo giorno un uomo.