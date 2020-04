Simona Ventura e Giovanni Terzi, saltano le nozze: "Questa è una convivenza forzata"

01 aprile 2020 a

Innamorati più che mai. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono al settimo cielo. Tra loro è un momento d’oro. Ma le nozze annunciate sembra siano saltate. Ovviamente il motivo è chiaro: il Covid-19 ha annullato tutte le celebrazioni religiose e civili. Simone e Giovanni, che sono uniti più che mai, dovranno rimandare tutto al 2021. Su Chi, diretto da Alfonso Signorini, la Ventura aveva detto: “Se sono ancora decisa a sposare Giovanni? Anche di più. Certamente questo è più di un matrimonio, è una convivenza forzata come non si vede neanche dei reality. Qui non è L’Isola dei Famosi, è la Casa della quarantena!”.