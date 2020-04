Romina Power copia Loredana Lecciso? Il sospetto per una foto dalla quarantena

Francesco Fredella 09 aprile 2020 a

Romina come la Lecciso. Copia e incolla? Sembrerebbe proprio di sì. L’ex moglie di Al Bano pubblica una foto su Instagram dove si vede una casetta all’interno di un bosco. Sembrerebbe la stessa location in cui Loredana, solo pochi giorni fa, aveva realizzato uno scatto con Carrisi. Erano di spalle. Ve lo ricordate? Una gola profonda ci dice che sarebbe proprio la stessa casa nel bosco delle Tenute Carrisi, vicino al laghetto. Coincidenza clamorosa. Strana. Sospetta.

Pochi giorni fa Al Bano ha confermato di trascorrere la quarantena con la Lecciso e con i loro figli (Jasmine e Bido). Loredana, da mesi, pubblica foto con Al Bano. Il loro feeling è sempre stato molto sospetto e le voci su un ritorno di fiamma tra loro non si sono mai fermate. Ma il Leone di Cellino, reduce dall’avventura televisiva ad Amici, non conferma e non smentisce. Dice soltanto di essere a Cellino con Loredana. Basta gossip. Non l’ha mai amato e non l’ha mai rincorso. Figuriamoci in quarantena.

"Il triangolo?": Al Bano in quarantena con Romina e la Lecciso, la verità sul "gossip eterno"

Adesso la foto della Power sembrerebbe quasi una frecciatina alla Lecciso. Usiamo il condizionale, d’obbligo in questi casi. Perché potremmo trovarci ad una strana casualità. Magari potrebbe essere proprio la Power a raccontare la sua versione dei fatti, ovvero come mai ha scelto di fare uno scatto nello stesso posto della Lecciso. Adesso le due donne si ritrovano a poche centinaia di metri, all’interno delle grandi Tenute Carrisi. Da una parte Romina. Dall’altra Loredana e Al Bano. Quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è gossip. Puro.

