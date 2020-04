Bianca Guaccero, rompe il silenzio su Valentin e Francesca ad Amici: "Te lo dico con molta onestà, non bisognava farlo"

11 aprile 2020 a

a

a

Bianca Guaccero rmpe il ghiaccio su Valentin Alexandru e Francesca Tocca. La conduttrice di Detto Fatto, garnde amica di Raimondo Todaro, ha precisato: "Io te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena - dice rivolgendosi a Valenti -. L’unica cosa che mi sento dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di dire ‘mi ha scritto prima lei'”. E ancora: “Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare”. Il tema è ormai noto: Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati. A mettere del pepe nella coppia proprio il ballerino di Amici 2020 che, secondo i rumors, aveva un flirt in corso con Francesca.

"L'ennesima pseudo fidanzata": Eros Ramazzotti perde le staffe, cosa c'è davvero con Roberta Morise

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.