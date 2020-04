Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano massacra la De Panicis nuda nella vasca: "Tuo padre non è sconvolto?"

16 aprile 2020 a

a

a

Salvo Veneziano torna a far parlare di sè. L'ex conduttore del Grande Fratello Vip nutre ancora dell'astio nei confronti di Elisa De Panicis e non ne fa segreto. "Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa… Diciamo artistico? Ok artistico”, scrive Salvo pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui la De Panicis è immersa in una vasca da bagno nuda mentre fuma. “Io sono stato eliminato naturalmente dal GF vip, poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina che mi viene a fare la morale pubblicamente, sia dentro la Casa che a Live non è la D’Urso”.

"Ti ricordavo diversa tra feste e... Meglio che non mi dilungo". Chiara Nasti a valanga: l'insinuazione su Aurora Ramazzotti

Salvo poi si chiede se suo padre e i suoi nipoti, che la Panicis aveva definito sconvolti rispetto a quanto detto dal concorrente sul suo conto, non rimangano tali guardando il tuo profilo Instagram? "Ma la mia ca….o di domanda, il pudore non esiste più?”. Infine Salvo torna su quanto accaduto dentro la casa: "Sono stato massacrato pubblicamente come se fossi il Mostro di Firenze e la cosa non mi va giù. Sono stati tutti tutelati, tranne me. Fortunatamente ho una famiglia stupenda e un avvocato con le palle”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.