Belen Rodriguez, uno sfogo inquietante: "Voleva essere la donna perfetta, ma...". Cosa sta succedendo?

Belen scrive. Si sfoga. Su Instagram i fan vanno in fibrillazione. All’inizio si pensa ad una crisi con Stefano De Martino, ma poi il pericolo rientra perché lei stessa chiarisce. In zona Cesarini. Nel post Belen dice: “Voleva essere la donna perfetta e se non riusciva ci rimaneva male. Addirittura nel giustificarsi faceva dei giri di corda talmente abili nei quali ti procurava svarioni. E alla fine le credevi, ma lei non voleva mentire, voleva solo essere perfetta per i suoi occhi”. Queste parole scatenano una bufera. Misteriose, ermetiche. A chi si riferisce la Rodriguez? Poi continua: “Smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarsi un applauso. È così complicato, lo sappiamo! Ma siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio. E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo, allora è fatta, siamo noi, così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo”. Una frase dedicata a stessa come donna. Niente di più.

Poi tutto viene ingigantito da un post della madre di Belen, che in un fotomontaggio sembra in dolce attesa. E’ puro gossip. Si monta come la panna giorno dopo giorno. La Rodriguez, però, non chiarisce se realmente aspetta un bebè da Stefano.

