Sonia Bruganelli, orrore contro la moglie di Bonolis: "Tua figlia? Già ha i suoi problemi, pensa se...". L'hater rischia una brutta fine

20 aprile 2020 a

a

a

Un orrore, ingiustificabile, contro Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis la cui unica "colpa" è quella di aver postato su Instagram alcune immagini della quarantena che sta vivendo. In particolare, ha rivelato a tutti i suoi seguaci l'arrivo in casa di Brando e Tokyo, due cagnolini, new-entry a casa Bonolis. E qualche idiota ha pensato bene di commentare la fotografia insultando i figli della coppia: "Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgente bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale... pensa se dovesse prendere il coronavirus". Un orrore, totale, che all'hater potrebbe anche costare una meritatissima denuncia.

Verissimo, Paola Di Benedetto svela il dramma dopo il Gf Vip: "Qualcosa di drammatico. Con tutta la voce che ho..."

"La stanza del medico". Bonolis, clamoroso ritorno in diretta grazie alla moglie: i dettagli del nuovo programma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.