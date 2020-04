Yari Carrisi augura la morte a Barbara D'Urso: bufera sul figlio di Al Bano e Romina

21 aprile 2020 a

L’Instagram stories di Yari Carrisi scatena un polverone. Il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, 47 anni, sui social augura la morte a Barbara d’Urso. Assurdo. Una frase irripetibile che nessuno dovrebbe mai pronunciare, soprattutto in un momento così difficile per l’Italia che si sta leccando le ferite a causa del Coronavirus. Yari, però, non si sa per quale motivo, si abbandona ad un attacco di ira e scrive frasi tremende contro la conduttrice di Mediaset. Che fanno venire la pelle d’oca perché, lo ripetiamo, non devono essere pronunciate nemmeno nei confronti del peggior nemico. Mai. E poi quando si tratta di una donna, una madre, ci si chiede: come può un uomo arrivare a tutto questo augurando la morte ad un’altra persona? Si spera, adesso, che il figlio di Al Bano e Romina pubblicamente chieda scusa alla conduttrice di Canale5, difesa sui social da milioni di utenti che si sono schierati dalla sua parte.

