Elisabetta Canalis, intimo e pizzo nero: due foto da restarci secchi

Una coppia di foto da impazzire, quelle consegnate da Elisabetta Canalis ai suoi seguaci su Instagram: lingerie di seta nera e rosa, pizzo e un fiore tra i capelli. Con quel fisico, insomma, basta poco per far "scaldare" il popolo del web. L'ex velina ha infatti postato su Instagram due immagini ad altissimo tasso erotico, scatti in cui spicca il suo fisico che rasenta la perfezione. Due selfie, come svela lo smartphone che regge in mano. Per inciso, durante la quarantena da coronavirus che ha trascorso in California, la showgirl sarda ha più volte sfoggiato tutte le sue capacità seduttice, con diverse provocazioni piccanti seguite con morbosa attenzione dai suoi follower.

