Valentina Nappi, la quarantena a luci rosse: "Paura del virus? Non vi dico cosa ho leccato (e dove ho tromb***)"

Valentina Nappi, intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, su Radio 24, parla della sua quarantena a luci rosse. “Ho scop*** stamattina con il mio fidanzato. Il governo mi deve un sacco di ca*** I bisogni sessuali dei cittadini dovrebbero essere un problema del governo", attacca la pornostar. "In questo momento di emergenza regalerei un sex toy a tutti. Ai maschietti dei masturbatori, alle femminucce dei vibratori. Non costerebbe nemmeno tanto”.

E non ha certo paura del coronavirus una come lei: “Ho tromb*** per dieci anni nel porno, ho tromb*** nei set americani più sporchi, ho leccato lo sperma dal pavimento, posso avere paura del virus?".

