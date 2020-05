Caterina Balivo, l'ultima frontiera del delirio: massacrata per questa foto, il dettaglio che scatena gli odiatori

10 maggio 2020 a

a

a

Un tipico "delirio da web", scatenato da questa foto di Caterrina Balivo. La conduttrice di Vieni da me, infatti, si è mostrata su Instagram, bellissima e sorridente, mentre tiene in braccio i suoiu figli, Guido Alberto e Cora. Ma qualcuno tra i suoi followers ha deciso di rimproverarla, di puntare il dito. La ragione? Sarebbe stata troppo vicina alla ringhiera che si vede alle sue spalle: "Togli subito i bambini dalla ringhiera, sono apprensiva", scriveva qualcuno. E anche altri stigmatizzavano l'eccessiva vicinanza. Un assoluto delirio, anche perché dalla foto si comprende che nessuno corre alcun pericolo: quella ringhiera è lontana. E, per inciso, contro simile delirio per una volta è intervenuta anche la stessa Balivo, che commentando i rimproveri ha scritto un sintetico ed emblematico: "Oh mamma...". Due paroline che hanno fatto incetta di like.

"Cos'è questo rumore?", "Tempo finito": attimi di gelo, il botta e risposta tra Timperi e la Balivo

"Era una bellissima intervista, poi loro...". Povia e la battuta sui gay a Vieni da me, il retroscena su Caterina Balivo e la Rai: la paga cara?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.