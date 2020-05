Guendalina Tavassi, disastro in diretta. Il marito non sa di essere inquadrato e si trastulla le parti intime

12 maggio 2020 a

Durissima la vita degli influencer e dei consorti in tempo di coronavirus e quarantena. Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e spesso ospite nei talk di Barbara D'Urso, delizia i suoi fan su Instagram mostrando i suoi nuovi leggings. La temperatura diventa bollente all'improvviso, e non solo per merito delle grazie di Guendalina.





Come fa notare anche il piccantissimo sito specializzato Bitchyf.it, alle sue spalle il marito Umberto, seminascosto da una pianta, ignaro di essere compreso nell'inquadratura ed evidentemente "ringalluzzito", sdraiato sul divano si trastulla massaggiandosi con voluttà mentre la moglie tesse le lodi del capo di abbigliamento. Una scena decisamente imbarazzante.

