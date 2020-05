Elena Barolo, la foto in lingerie con "gambe in posa innaturale" scatena il delirio sul web

12 maggio 2020 a

a

a

Un ritorno in grande, grandissimo stile, per Elena Barolo. L'ex velina di Striscia la Notizia infatti si mostra su Instagram in un paio di scatti in lingerie piuttosto clamorosi, mozzafiato. "Titolo della foto: Elena che si mette lo smalto in quarantena, tenendo bene gli addominali e incrociando le gambe in posa inaturale", scrive la biondissima showgirl in calce a una delle foto, quelal che potete vedere qui sotto. Una descrizione piuttosto accurata di ciò che potete vedere, descrizione che però tralascia i dettagli incendiari che si nascondono nella foto: in primis la lingerie blue, poi quelle gambe in "posa innaturale" e che, però, fanno davvero sognare tutti i suoi fan. Una assoluta meraviglia...

