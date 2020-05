Elisabetta Gregoraci, "ricordatemi così": il diktat e una foto da morire, in camera da letto con tacchi e collant

19 maggio 2020 a

"Ricordatemi così, prima della quarantena", scrive Elisabetta Gregoraci a corredo di una fotografia pubblicata su Instagram. Un diktat con cui vuole forse comunicarci che, un po' come tutti, durante il lockdown ha messo su qualche chiletto. Circostanza che, per certo, non la renderebbe meno meravigliosa. E di meraviglia in questa foto ce n'è tanta: stivale con tacco alto, collant neri e vestitino nero cortissimo con generosa scollatura. Il tutto ripreso in un selfie in cui la Gregoraci si mostra con volto un poco severo all'interno di una caera da letto. Foto, fa sempre sapere in calce allo scatto, scattata a Milano. Inutile sottolineare come l'immagine abbia fatto incetta di cuorcini e commenti estatici.

