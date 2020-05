Ornella Muti, lo scatto provocante: lato B clamoroso, la figlia Naike polemizza con i "guardoni" dei social

19 maggio 2020 a

a

a

Ornella Muti a dispetto dei 65 anni sfoggia un fisico clamoroso, che manda in tilt i social. La figlia Naike Rivelli ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la Muti in una posa molto provocante e soprattutto mette in risalto un lato B da urlo. Naike ha colto l’occasione per fare polemica con i “guardoni” dei social: “Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore: com’è possibile che un culo, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti, possa ricevere più like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno”.

x 1 / 4

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.