Alba Parietti fa il compleanno? E si spoglia: a 59 anni così, un pazzesco miracolo della natura

27 maggio 2020 a

a

a

Compie gli anni, Alba Parietti, e si mostra così come potete vedere qui sotto: in bikini. Strepitosa, bellissima, mozzafiato. Uno scatto assai piccanti e con cui la showgirl mostra un fisico in grado di fare invidia alle ventenni. E in calce allo scatto, scrive: "E l'anno prossimo saranno fieramente 60 (ne ha compiuti 59, ndr). Li amo tutti non ne lascerei e negherei nessuno, sono miei li ho stravissuti, se qualcuno pensa che per me l’età sia un offesa o un deterrente si sbaglia ... sono una bandiera, sono viva e fiera di essermeli vissuti e mangiati tutti". Ma l'occhio, ammettiamolo, più che sulle parole cade sulle forme...

"Io, Cassandra: perché non mi invitavano più": inquietante confessione di Alba Parietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.