Alessia Marcuzzi incanta su Instagram, gioco di luci e lato B in primo piano: inarrivabile a 47 anni

Statuaria, meravigliosa, provocante. Si parla di Alessia Marcuzzi e di una fotografia in cui si è mostrata su Instagram al suo meglio. La conduttrice si gode qualche giorno di vacanza e si svela seminuda, mentre sale a piedi nudi delle scale baciate dal sole, a dominare l'immagine il lato B, fasciato da un costumino striminzitissimo. Una foto davvero perfetta, super sexy, che ha raccolto non solo i complimenti dei fan ma anche di numerosi vip. Per Giorgia la Marcuzzi è inarrivabile, "se vabbè ciao". Poi Emma Marrone: "Bona", taglia corto. Cuoricini anche da Rudy Zerbi e Mara Venier. Insomma, un successo a tutto campo: a 47, la Marcuzzi, sfoggia un fisico pazzesco.

