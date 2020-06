Sara Croce, da Avanti un altro con Bonolis allo scandalo a Capri: "Nuda sullo scoglio col fidanzato, gira voce che...". Dagospia, bomba piccantissima

27 giugno 2020 a

Gossip piccantissimo su Sara Croce, la splendida Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis. A lanciarlo ovviamente è Alberto Dandolo su Dagospia, che la definisce con un sapido gioco di parole "retro-cessa in Serie C". La Croce ha raccontato di aver rifiutato le avances di Cristiano Ronaldo, ma Dandolo non sembra crederle: "Sì, vabbè". In compenso, il giornalista re dei pettegolezzi vip crede eccome a quanto sta accadendo a Capri: "In queste ore - scrive a proposito della Croce - sta dando scandalo a Capri per le focose e pubbliche esternazioni con il suo nuovo amore Gianmarco Fiory, in forza al Gozzano Calcio (Serie C)". Conclusione col botto: "Ieri avvistati su uno scoglio senza veli e travolti da una irrefrenabile passione - giura Dandolo -. Nelle pizzerie dell'Isola Blu non si parla d'altro". Sarà vero? Ah, saperlo...

