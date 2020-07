Melissa Satta? Granelli di sabbia, ombelico e shorts che vanno giù: due foto da restarci secchi

03 luglio 2020 a

Giorno dopo giorno, incanto dopo è incanto. Non ci sono dubbi: ad oggi la regina dell'estate è Melissa Satta. Una meraviglia, su Instagram. Anche oggi, dove regala ai suoi seguaci una "doppietta" di scatti meravigliosi. "Friday at the beach", venerdì in spiaggia, scrive in calce alle immagini. Ed eccola con occhiali da sole, shorts di jeans inguinali e bikini rosso striminzito. Il fisico? Pazzesco. Nella prima immagine l'occhio dei fan cade sui pantaloncini, che "calano" pericolosamente, proprio sotto all'ombelico impreziosito dai granelli di sabbia. Il ritornello non cambia nel secondo scatto, dove la Satta si mostra in tutto il suo splendore, con un piede affondato nella sabbia.

