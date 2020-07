Belen Rodriguez addio? "Si dice anche che Stefano De Martino...". Non solo Marcuzzi, altra bomba

Roberto Alessi 05 luglio 2020 a

Su Stefano De Martino ne girano di ogni. Il fatto è che nessuno si capacita di come un uomo così abbia potuto mollare la strafiga d'Italia Belen Rodriguez, ed è anche la seconda volta. Ora il gossip del momento è che sarebbe scivolato nel letto di Alessia Marcuzzi, una voce, anzi, un rumor più che urlato, che parte con un flash bomba di Dagospia, spesso bien placè per sapere le cose. Ecco il testo: "Dago flash! - sveglia! qui si tromba: belin Belen da due settimane è in amore con Gianmaria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici faraglioni di Capri - ma l'affare è più grosso, mooolto piu' grosso: c'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Allessa Marcuzzi..."

Pronta la smentita di Stefano, che in un video sembra veramente preoccupato della bomba che giudica una solenne falsità: «Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L'ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro».

Belen è stata la prima a dire che la separazione non dipende la lei «e spiegherò in futuro». Intanto, mentre diceva sui social di essere a Milano, era già a Napoli, da quel Gianmaria Antinolfi, che come ci spiega lui stesso lavora nel "Fashion and Luxury" (guai dirlo in italiano, moda e lusso, fa povero). Giangi (c'è chi lo chiama così), figlio di una famiglia bene di Napoli, vive a Milano, neanche tanto lontano da casa di Belen. Si dice anche che Stefano De Martino si sia affidato a un'agenzia famosa, quella di Fabrizio Zampetti, l'immobiliarista dei ricchi e famosi, per trovare una casa da comprare, visto che per ora quando è a Milano s' appoggia alla casa dei suoi genitori. Fate girare la voce: la cerca in centro, ampia, bella, palazzo signorile, con tre camere da letto. Ma i personaggi tv guadagnano ancora così tanto?

