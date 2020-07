Madonna, topless da brividi: nuda a 61 anni, la provocazione che sconvolge i fan

07 luglio 2020 a

Madonna compirà 62 anni tra poco più di un mese, precisamente il 16 agosto. A dispetto dell’età, la celebre artista si conferma una maestra della provocazione: una foto pubblicata sui social ha destato scalpore e ha fatto addirittura scandalo per il topless messo in mostra pubblicamente. Scatto senza reggiseno che ha diviso l’opinione pubblica tra chi l’ha riempita di complimenti e chi invece di critiche. A corredo della foto, Madonna ha scritto “ognuno ha una stampella”, e infatti ai più attenti non sarà sfuggito che è poggiata proprio su una stampella, probabilmente a causa dei problemi fisici legati ai suoi concerti che non sono ancora del tutto superati. Madonna si mostra senza reggiseno, ma con cappello, bracciali, collane e poi anche uno slip nero, di quelli comodi. Ma basta il topless per mandare in tilt i suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

