Caterina Balivo, il bikini non contiene il seno: incidente sexy, uno scorcio proibitissimo

09 luglio 2020 a

a

a

Caterina Balivo si sta concedendo un po’ di sano e meritato relax dopo una stagione televisiva fitta di impegni. Vieni da me è in pausa estiva su Rai1, intanto la conduttrice si mantiene attiva sui social, dove ha postato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza e sensualità. La Balivo non solo è un’ottima padrona di casa della trasmissione su Rai1, ma vanta anche un fisico statuario che tutti possono ammirare dallo scatto in bikini. In particolare non è sfuggito il dettaglio sulla generosità delle sue forme e in particolare del seno, che straborda dal costume mandando in tilt i social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.