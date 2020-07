Cristina Chiabotto esce dall'acqua? Paparazzata di spalle sulle scalette: attenzione al lato B, che sorpresa

10 luglio 2020 a

Paparazzi scatenati sulle tracce di Cristina Chiabotto. L'ex Miss Italia viene pizzicata a Portofino, in Liguria, insieme al marito Marco Roscio. E viene ritratta rigorosamente in bikini. Un servizio pubblicato su Oggi, che cliccando qui potete vedere nella sua versione completa . In alcuni scatti, la Chiabotto - giunonica e bellissima - sembra anche un poco stizzita dopo aver visto i paparazzi, ma tant'è: questo è il prezzo da pagare quando si è una vip. E tra le molte foto, ve ne è una che... emoziona più delle altre. Cristina viene infatti immortalata di spalle, mentre fa i gradini di una scaletta che la conduce fuori dal mare. E, insomma: attenzione al lato B...

