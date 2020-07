Costanza Caracciolo, incidente hot: il seno esce dal costume, capezzolo in bella vista (e non solo)

10 luglio 2020 a

Il settimanale Nuovo ha dedicato ampio spazio a Costanza Caracciolo tra l’intervista e le foto esclusive della vacanza che l’ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo con il marito Bobo Vieri e le due figlie sulla riviera romagnola. “Non sono solo la moglie di Vieri”, ha dichiarato la Caracciolo, che negli scatti è alle prese con la primogenita. Tra un’attenzione e un’altra, ci è scappato anche l’incidente hot, prontamente documentato dalla rivista di gossip: un seno esce dal costume, mettendo in mostra un capezzolo. Non sono però mancate alcune critiche all’ex velina per qualche chilo di troppo: non va dimenticato che la 30enne ha partorito la seconda figlia soltanto tre mesi fa, le forme generose e le rotondità sono assolutamente normali. E infatti la Caracciolo non ha dato peso alle critiche, anzi le ha smontate subito: “Perché siete in fissa con i chili? Siete in gravidanza, un chilo in più o in meno che vi cambia?”.

