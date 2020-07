Lapo Elkann, Joana? Il segreto della sua nuova donna: occhio, qui cambia tutto

Roberto Alessi 12 luglio 2020 a

a

a

La vita privata di Lapo Elkann, uomo che ci ha abituato a turbolenze varie, potrebbe aver trovato un nuovo punto di equilibrio in Joana Lemos. A scorrere il suo curriculum, infatti, la si direbbe proprio una donna diversa dalle indossatrici dal portamento "felino" con cui Lapo si è finora accompagnato. La Lemos sarebbe la donna perfetta per mettere a posto la testa (e il cuore) del tormentato Lapo: 47 anni portati splendidamente, è mamma di due figli avuti da un matrimonio precedente, ma anche una donna dalla carriera, sempre rampante. E che carriera: dapprima sulle piste da rally, di cui è stata campionessa fino al ritiro nel 2006, e poi in quel mondo imprenditoriale che l'ha portata per l'appunto a incrociare Elkann. Di lei Lapo parla con le parole e il trasporto dell'uomo davvero innamorato: «Sono felice, dal punto di vista umano mi sento ricco». Lapo ti senti, ma soprattutto lo sei!

"Ecco perché mi drogavo". Lapo Elkann a cuore aperto: la pesantissima verità del rampollo Agnelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.