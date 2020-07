Virginia Saba, bikini da urlo e "giochini" acquatici con Luigi Di Maio: la temperatura si fa rovente

13 luglio 2020 a

Paparazzi scatenati sulle tracce di Luigi Di Maio e fidanzata, la biondissima Virginia Saba. La storia, nonostante alcune indiscrezioni rilanciate da Dagospia, sembra procedere a gonfie vele: nessuna crisi tra i due. Ed eccoli così ritratti dai fotografi di Oggi mentre si godevano il mare a Palinuro, nel Cilento, Campania, terra natìa di Giggino, laddove i due si recarono già lo scorso agosto. Su una spiaggia affollata, il ministro degli Esteri e Virginia si scambiano effusioni. Soprattutto in acqua, quando la temperature - giudicate voi in base alle foto - si fa davvero rovente. E come fa notare il rotocalco, in bikini la Saba fa un figurone.

