Belen Rodriguez fuori controllo: il vestito si apre, un clamoroso sospetto. Si è scordata l'intimo?

Belen Rodriguez non passa mai inosservata, ma l’ultimo outfit documentato nelle sue stories su Instagram non ha lasciato indifferenti i fan. Dopo essersi goduta un po’ di meritato relax per ricaricare le batterie dopo la fine turbolenta della relazione con Stefano De Martino e tutto il gossip che ne è seguito, la showgirl argentina è tornata al lavoro. E ha subito mostrato di essere, come sempre, in una forma fisica invidiabile, risaltata ancora di più da questo vestitino giallo, che Belen sembra indossare senza l’intimo. La Rodriguez mette in mostra un décolleté ai limiti della perfezione, ma anche lo stacco di coscia è notevole e accentuato ancora di più dal suo movimento, fatto apposta per aprire la gonna e lasciare spazio all’immaginazione: l’intimo è assente anche là sotto?

