Eva Henger, bikini microscopico e gambe chilometriche: da perdere la testa, a quasi 50 anni

Quasi 50 anni e non sentirli minimamente. Eva Henger è ancora una bellissima donna, che fa invidia anche a chi ha 20 o addirittura 30 primavere in meno. La “prova costume” è superata a pieni voti, a giudicare dall’ultimo scatto pubblicato sui social: la Henger è immortalata all’interno di una grotta mentre si rilassa. I vari dettagli della foto non sono di certo sfuggiti agli attenti osservatori di Instagram, che hanno apprezzato il bikini microscopico indossato da Eva e soprattutto il suo décolleté ammirevole e le sue gambe chilometriche. Inoltre la Henger trasmette un’aria di grande sensualità e seduzione, non a caso la sua foto viene invasa dai mi piace e dai commenti dei fan, che perdono ancora la testa per questa avvenente 47enne.

