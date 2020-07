Laura Cremaschi sfigurata dall'acne, la foto e la lezione: "Mi vergognavo ad uscire di casa. Però..." | Guarda

20 luglio 2020 a

Evviva l'onestà. Non solo Aurora Ramazzotti, ma anche Laura Cremaschi - ex Bonas di Avanti un altro di Paolo Bonolis - ha deciso di mostrare le sue imperfezioni. Infatti ha pubblicato sui social due foto risalenti al 2015, in cui il suo volto era pesantemente rovinato dall'acne. E la Cremaschi in calce alle foto scrive: "È molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso - ha premesso -. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa". E ancora, la Cremaschi aggiunge: "Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema... con la cura giusta tutto sul risolve!", ha concluso mandando a tutti un bel messaggio.

