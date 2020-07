Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la frase sotto accusa: "Stanca, troppo sole". Insulti e replica: "Brucia il c***o"

21 luglio 2020 a

"Sono stanca perché...". Apriti cielo. Sonia Bruganelli finisce di nuovo nel tritacarne degli haters per una frase sfuggitale durante una delle sue dirette Instagram. La moglie di Paolo Bonolis nonché imprenditrice di successo, sempre nel mirino per le sue testimonianze di "bella vita", annuncia che il marito avrebbe commentato la partita tra Roma e Inter (di cui Paolo, romano, è tifosissimo) ma si impappina. "Sei ubriaca?", le chiede scherzando il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un altro.

"No - risponde la Bruganelli -, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole". Risposta che non va giù al popolo degli invidiosi senza motivo: "Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos'è", o ancora "Quella dovrebbe zappare la terra". Insomma, solita ondata di fiele a cui risponde per le rime un altro utente, stavolta per difendere Lady Bonolis: "Brucia il c***o e la bocca sparla....!". Chi ha orecchie per intendere, intenda.



