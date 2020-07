Laura Torrisi, top troppo stretto? Davanzale esplosivo, lo scatto che non lascia nulla all'immaginazione

26 luglio 2020 a

Laura Torrisi fa sognare. La sua estate è bollente. La bella attrice ha deciso di passare le vacanze in Italia, dove immortala ogni meta. Non solo, sul suo profilo Instagram si vedono anche foto che la vedono protagonista, più bella che mai. Dai bikini al mare, fino alla biciclettata in Versilia, la Torrisi sfoggia un fisico pazzesco con un davanzale da urlo. Insomma, le sue sono foto sexy con tanto di sorriso: "Di tutto l'odio io non so che farmene. Essere giusti oggi roba da svendere e anche se non mi muovo, vorrei andarmene. Mi blocco sui miei passi, prova a resistere. Anche se a piedi scalzi ritorno a correre" scrive a corredo di un'immagine in cui appare raggiante, con un vestito fresco e senza scarpe.

