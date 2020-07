Caterina Balivo, il dettaglio che scatena il pesantissimo sospetto sul marito: cosa non torna

27 luglio 2020 a

Basta poco, anzi pochissimo a scatenare il gossip: Caterina Balivo in crisi col marito, Guido Brera? La voce nasce perché la conduttrice Rai ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, a Favignana, dove si è celebrato il matrimonio della sorella Sarah. Giornate felici raccontate dalla Balivo con foto e video su Instagram. Foto e video dove però il marito non appariva mai. Dunque, il sospetto: c'è maretta? Coppia in crisi? Nulla di tutto ciò. A chiarire tutto è stata direttamente Caterina Balivo, che rispondendo a un fan che la interrogava sul punto ha spiegato che non c'è alcuna crisi con Guido Brera e il fatto che lui non appaia in video e fotografie è dovuto solo al fatto che non ama né apparire né essere ripreso. Spiegazione semplice...

