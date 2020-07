Flavio Briatore, la nuova fiamma: Maria Ludovica, 24 anni e un fisico pazzesco. Ma secondo Dagospia...

28 luglio 2020 a

La bomba di gossip la sgancia Chi di Alfonso Signorini: si parla della presunta nuova fiamma, da urlo, di Flavio Briatore. Sarebbe la giovanissima Maria Ludovica Campana, 24 anni: lo rivela il rotocalco in edicola da domani, mercoledì 29 luglio. Mister Billionaire e Ludovica si sarebbero conosciuti grazie a un amico comune, nel corso di una cena a Porto Cervo, dove da qualche settimana Briatore si è trasferito, in una nuova lussuosa figlia. La Campana è laureata all'istituto Marangoni di Milano e gestisce un brand di moda che ha creato lei stessa, Amourè Swimwear. Inoltre, collabora con molti altri brand di costumi da bagno. Nel 2014, arrivò anche alla finalissima di Miss Italia. Il flirt è stato rilanciato anche da Dagospia, che però nutre dei sospetti e li esplicita in un titolo corrosivo: "Ogni estate che Dio manda in Terra, Briatore ha un'incombenza: assumere una nuova fiamma per il suo ruolo di Bullionaire (...). Ditegli che a 70 anni è ora di cambiare copione". Insomma Dago non sembra credere al flirt.

