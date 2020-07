Anna Tatangelo, su le braccia e lì sotto... si esplode: il trionfo delle forme, una foto monumentale

31 luglio 2020 a

Ammettiamolo, dopo l'addio a Gigi D'Alessio, il secondo addio per la precisione, Anna Tatangelo sembra essere rinata, tra cambi radicali di look e foto mozzafiato sui social. E qui stiamo per fare i conti con una di queste ultime, in cui la cantante di Sora si mostra in un "bikini jungle". Eccola in costume, sotto la doccia e occhiali da sole in testa. Il fisico è mozzafiato, scolpito, muscoloso. Lo stile aggressivo, come sempre quando c'è in mezzo la Tatangelo, perfettamente allineato con il suo ultimo singolo, Guapo, realizzato insieme a Geolier, trapper napoletano. E poi, insomma, c'è il seno: sodo, grosso e guizzante. Una foto di Anna Tatangelo tra le migliori delle ultime settimane.

