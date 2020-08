Elettra Lamborghini si sfila i pantaloncini, calze a rete e slip leopardato: il lato B, provocazione pura

01 agosto 2020 a

Altra strepitosa provocazione firmata Elettra Lamborghini, l'ereditiera più seguita d'Italia. Siamo ovviamente sul suo profilo Instagram, tra le sue stories. Ed ecco che la cantante in un breve video si mostra con un paio di pantaloncini rossi sfrangiati in mano. Un paio di pantaloncini che l'incontenibile Elettra si è appena sfilato. E, dunque, resta sostanzialmente in mutande. Ma non solo: indossa anche un provocante paio di calze a rete. E così ecco che quando si gira, mostra le sue gazie così come le potete vedere qui sotto: tattoo sulle natiche, body leopardato, calze a rete e scarpe da ginnastica. Un mix particolare, quello di Elettra Lamborghini, un po' "cafone" ma tremendamente sexy.

