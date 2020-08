Rocco Casalino, l'indiscrezione di Roberto Alessi: "Eppure ai suoi amici diceva che il cubano Josè..."

Roberto Alessi 02 agosto 2020 a

Al di là delle polemiche su Rocco Casalino il cui compagno cubano Josè Carlos Alvarez pare che giocasse in borsa ed è sospettato di avere avuto informazioni privilegiate visto il ruolo di Rocco, colpisce scoprire che non sono più legati, ma separati in casa. Eppure Rocco agli amici parlava di Josè, che faceva, credo, il direttore di un ristorante, come del partner migliore che potesse trovare. Riservatezza sulle sue faccende di cuore? Anche i portavoce piangono.

La coppia scoppia? "A Palazzo si sussurra che...". Casalino-Josè, voci sull'ultima farsa del portavoce di Conte

