Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford dà scandalo a 19 anni: prima topless, poi completamente nuda con gli stivali

Lei è Kaia Gerber, 19 anni. Segni particolari? Si tratta della figlia di Cindy Crawford: si capisce, insomma, perché è assolutamente meravigliosa. La sua carriera è iniziata quando di anni ne aveva appena dieci: oggi è contesissima dai maggiori brand di moda. Viso angelico e provocante, forme perfette, una bellezza pulita e fresca. Ma anche spinta. Già, perché ha recentemente posato completamente senza veli per Vouge Japan. Un bianco e nero d'autore, a tratti fetish, tra corpetti di pelle, calze di nylon, tacchi a spillo e stivali altrettanto in pelle nera. Foto che hanno anche scatenato qualche polemica negli States considerata la giovanissima età del soggetto. Ma tant'è, i fan di Kaia Gerber, e non sono quelli, di fronte alle foto che potete vedere qui sotto sono letteralmente impazziti.

