Naike Rivelli vietata ai minori: indossa solo un tanga e si piega dentro al frigo. Lato B in primo piano: roba da censura

04 agosto 2020 a

Provocazione pura, quella di Naike Rivelli, che non perde occasione per far parlare di sé su Instagram. L'ultimo video postato sfida davvero i limiti della censura. La scusa? Il grande caldo. Così la figlia di Ornella Muti, a corredo delle immagini, scrive: "Breath", respirare. E cosa combina, insomma, per riuscire a respirare? Presto detto: si fa riprendere con indosso soltanto un tanga e delle scarpe con delle zeppe mentre cammina verso il frigorifero, dunque lo apre e ci si sdraia dentro, offrendo una visuale del suo lato B in primo piano. E per ribadire il concetto, al termine del video Naike Rivelli propone un fermo immagine ancor più ravvicinato proprio del lato B. Incontenibile e piuttosto sconvolgente.

