Francesca Pascale, il bacio in bocca a Paola Turci: paparazzate così sullo yacht

Dopo la rottura con Silvio Berlusconi, Francesca Pascale riporrebbe le sue attenzioni su un'altra persona. Si tratta dell'amica, a questo punto speciale, Paola Turci. L'ex del leader di Forza Italia è stata paparazzata dal settimanale Oggi in vacanza in Cilento. Assieme a lei la cantante con la quale la Pascale si scambia baci e affettuosità. Le foto sullo yacht da 25 metri confermano i rumors che circolano da tempo.

La Pascale infatti era stata già immortalata in compagnia dell'amica, anche lei paladina dei diritti di gay, lesbiche e trans ed entrambe strenue sostenitrici delle cosiddette famiglie arcobaleno. L'ex compagna di Berlusconi non ha mai confermato la presunta liaison, ma in passato aveva confessato di "non aver mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà". E oggi che la sua storia d'amore con il Cav è finita, pare che la Pascale si sia concessa tutte le libertà, anche quella di frequentare la Turci, da sempre anti-berlusconiana. E non è un caso che la cantante dedicò al Cav una canzone dal titolo più che esplicito, Devi andartene!.

