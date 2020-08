Rita Ora, la foto in topless manda in visibilio i fan: "Completamente nuda"

06 agosto 2020 a

Rita Ora ci è riuscita di nuovo: i fan ancora in visibilio. A infiammare i social la foto della cantante, nonché ambasciatrice del Kosovo, completamente nuda, senza top del costume. Rita Ora a bordo piscina si è infatti fatta immortalare mentre prende il sole con un microbikini da urlo. Ma la cantante non è solo bella.

Pochi giorni fa la popstar, che è anche ambasciatrice dell'Unicef, ha annunciato un concerto proprio per la fondazione: "Un'intera generazione di bambini è in pericolo e spero che questa performance raccolga fondi vitali per aiutare a proteggere i bambini dall'impatto del Coronavirus", ha scritto avvalorando la tesi che oltre alla bellezza Rita Ora ha qualcosa in più.

