Francesca Pascale, bacio in bocca a Paola Turci? Quando diceva: "Oggi amo Berlusconi, domani potrei amare una donna"

Le foto di Francesca Pascale e Paola Turci hanno fatto il giro d'Italia. Paparazzate mentre a bordo di uno yacht si scambiavano un appassionato bacio in bocca. Un'amicizia molto speciale, insomma, tra le due. E ora Il Messaggero rievoca una frase pronunciata qualche tempo fa proprio dalla Pascale. Era il 7 dicembre del 2019, ben prima della rottura con Silvio Berlusconi e della buonuscita di 20 milioni di euro, e all'epoca affermava: "Oggi amo Silvio, ma domani potrei amare una donna". E in effetti sembra proprio essere accaduto e quella donna potrebbe essere proprio la cantante Paola Turci. In verità, non sorprende del tutto. L'ex compagna di Berlusconi da tempo è in prima linea nella battaglia per i diritti Lgbt, tanto che fu lei a portare Vladimir Luxuria a cena con il leader di Forza Italia.

