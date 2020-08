Claudia Gerini travolta da un'onda anomala: fuori tutto, topless furibondo a 48 anni

06 agosto 2020 a

Ops, Claudia Gerini. Per la meravigliosa attrice il più classico dei "fuori di seno". L'attrice è stata protagonista di un incidente sexy mentre si godeva le vacanze al mare, il tutto sotto l'occhio attento del paparazzo e al fianco della figlia Linda. Tutta colpa di un'onda anomala, che dopo averla travolta le fa "crollare" il costume: risultato? Il topless che potete vedere nell'immagine qui sotto. Le immagini sono state pubblicate sul settimanale Nuovo e sono state scattate a Fregene, sul litorale romano, dove si trovava insieme alla figlia avuta da Federico Zampaglione, il suo precedente compagno. Claudia Gerini, a 48 anni, si mostra in grandissima forma: il fisico sta lì a parlare per lei. A Fregene si trova insieme a Simon Clementi, il compagno che frequenta da qualche tempo: "E' stato un uomo che mi ha conquistato anche perché a lui non è mai importato nulla del lavoro che facevo. Mi stima, gli piace Claudia e basta", ha recentemente spiegato Claudia Gerini.

