Alba Parietti, il "nudo integrale posteriore": a Ferragosto esplode Instagram, la foto incendiaria

A Ferragosto Alba Parietti decide di alzare la temperatura: "nuda, di schiena, la pelle abbronzata e il segno del costume che non lascia trapelare il minimo pudore". Sì, stiamo parlando proprio dell'Alba nazionale, 59 anni, che ha pubblicato su Instagram una propria foto "d'epoca", realizzata negli anni 90 dal maestro della fotografia mondiale Helmut Newton.





Ed è proprio per celebrare l'artista tedesco, scomparso nel 2004, che la Parietti ha rispolverato questo "bollente" cimelio artistico sui social, in occasione di una mostra personale a Torino. Un grande evento, con capolavori imperdibili per gli appassionati di fotografia. Da notare che per Alba, Newton lasciò da parte il suo iconico bianco e nero per utilizzare i colori. Forse solo così poteva rendere pieno merto a una simile opera d'arte (di Madre Natura),

