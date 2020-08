Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro con tacco 12 e abito da sera: uno spettacolo

31 agosto 2020 a

Tacco 12, abito da sera e... spettacolo. Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro, vista anche a Ciao Darwin nonché cognata di Paolo Bonolis (ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli), si conferma "la donna dell'estate" su Instagram. Le sue foto in bikini e in intimo, con slip sempre risicatissimi, hanno scatenato il delirio tra telespettatori e fan sui social.

Uno tsunami erotico tra la Sardegna e Roma a causa delle curve pericolosissime di un fisico statuario. Ma Miss Claudia, tornata in città, sa agitare i cuori degli ammiratori in ogni situazione. Tra gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, eccola in versione notturna, con abito giallo luccicante sotto le ginocchia ed elegantissimi (e vertiginosi) sandali ai piedi. "Buia sfocata imperfetta... ma va bene così", scrive lei. Le assicuriamo che nessuno si è lamentato.

