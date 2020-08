Sabrina Salerno, la foto dagli anni '80: "Sei più bella adesso a 52 anni", la testimonianza di un cameraman

31 agosto 2020 a

Sabrina Salerno è una bellezza senza età. Ora la showgirl ha 52 anni, ma mostra ancora il fisico di una giovincella e i fan non perdono l’occasione per ricordarglielo e per riempirla di complimenti. Non mancano ovviamente le critiche dei soliti frustrati che la accusano di esibizionismo solo perché è ancora una donna molto avvenente, ma lei tira dritto e guarda oltre. E per una volta si concede anche uno scatto proveniente direttamente dagli anni ’80, in cui senza troppi trucchi e filtri appariva semplicemente incantevole. C’è però chi ritiene che sia diventata addirittura più bella dopo aver passato i 50 anni: “Ricordo quando lavorai con lei - è la testimonianza di un cameraman - se posso, signora Sabrina, è più bella ora a 52 anni che quando ne aveva 20-22”.

