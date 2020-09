Belen Rodriguez illegale in intimo: su la magliettina, squarcio vietatissimo ai minori

01 settembre 2020 a

Belen Rodriguez è tornata a lavoro dopo le vacanze estive, e milioni di fan la ringraziano. Sì perché l’argentina è tornata a pubblicare su Instagram diverse foto sponsorizzate, soprattutto in intimo: lei è sempre un belvedere unico, poi il fatto che sia tornata single dopo la rottura con Stefano De Martino la rende ancora più interessante ed ammaliante. Gli ultimi scatti sono infatti di una sensualità unica, che solo la Rodriguez sa trasmettere: nel primo Belen è seduta su una sedia in intimo, mentre nella seconda è in piedi e fa un gesto da perdere la testa. L’argentina infatti è stata immortalata mentre è intenta ad alzarsi il top: ne esce un movimento piccante che lascia soltanto intravedere le “grazie” che ci sono sotto la canottiera.

