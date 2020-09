Barbara d'Urso, topless in prima serata Rai: come (forse) non la avevate mai vista

01 settembre 2020 a

Che cosa avrà pensato Barbara d’Urso dello spezzone in topless che è stato mandato in onda da Techetecheté? Il programma di Rai 1 ha sbancato l’Auditel con oltre 4 milioni di spettatori e uno share irreale del 21.2%: c’è chi attribuisce questo incredibile risultato proprio alla d’Urso, il cui topless in prime time Rai nel lontano 1978 è stato il momento clou della serata. La puntata tra l’altro è stata realizzata da uno che conosce bene Mediaset: si tratta di Fausto Massa, autore anche di Temptation Island. Puntata che è già storia, dato che era dedicata ai debutti in televisione: quello della d’Urso è stato sicuramente di un impatto piuttosto forte, chissà cosa avranno pensato i suoi fan che non conoscevano l’esordio di quella che è diventata una delle conduttrici televisive più famose e di successo.

