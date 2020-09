Asia Argento, il reggiseno rosso è del tutto trasparente: si vede tutto, la foto che "buca" la censura

02 settembre 2020 a

Hai capito, Asia Argento? Su Instagram fa capolino una foto spinta. Molto spinta. Un selfie in cui si mostra a tutti i suoi seguaci con un reggiseno rosso ma soprattutto trasparente: insomma, sotto a quella stoffa si vede tutto. In posa davanti allo specchio, fisico scolpito e volto da dura, Asia Argento ammicca e provoca. Una foto piuttosto azzardata che ha intercettato il plauso dei suoi fan, che hanno apprezzato sia l'audacia sia il fascino della Argento. Un vedo-non-vedo generato dal reggiseno che scatena i commenti: "Ti venero", scrive qualcuno; "Sei una bomba", "Sei favolosa", "Asia è il top". Questi soltanto alcuni dei commenti estatici. Insomma, per Asia Argento una nuova foto piccantissima dopo quella del primissimo piano del lato B di qualche tempo fa, che le costò l'addio di 3mila fan su Instagram.

