Claudia Ruggeri, la Bonas di Avanti un altro scappa al mare: in bikini sugli scogli, curve pericolosissime

03 settembre 2020 a

Torn sul luogo del delitto, Claudia Ruggeri. La Bonas di Avanti un altro, non c'è cognata di Paolo Bonolis (ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli) qualche giorno fa aveva dato l'addio alla Sardegna per tornare alla dura vita di città. Ma il richiamo del mare e delle onde, in questo ultimo scampolo d'estate, era evidentemente troppo forte.

Ha vinto la nostalgia canaglia, e godono gli ammiratori della monumentale Claudia che si concede una raffica di foto al tramonto, in controsole. Bikini quasi invisibile, che scompare letteralmente per un malizioso gioco di ombre e luci, curve pericolosissime a strapiombo sul mare. Istantanee per "sunset lovers", scrive lei. Amanti del tramonto ma non solo quelli, aggiungiamo noi.

